Газпром недоплатил Нафтогазу около $200 млн, - Витренко
Председатель правления украинской компании Юрий Витренко сообщил, что объем недоплаты российского Газпрома НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа составляет около $200 млн
Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.
"Приблизительно $200 млн. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается ежемесячно", – сказал Витренко.
Кроме этого, он отметил, что требование о недоплате – это первое требование, зафиксированное в арбитражном прошении, а дальше компания работает над другими требованиями.
В то же время Юрий Витренко отметил, что возможная остановка Россией транзита газа через Украину, к чему готовится компания, также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.
"Выставлять счета (после остановки транзита, – ИФ-У) будем, и, возможно, остановка транзита тоже будет одним из предметов рассмотрения арбитражем – нужно быть к этому готовым", – объяснил Витренко.
Также глава Нафтогаза напомнил, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати". В то же время Газпром с мая платит меньше, чем предполагает соглашение. Нефтегаз также оценивает возможность заявления о дополнительных условиях российскому монополисту.
- 1 октября Юрий Витренко сообщил , что к следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
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