Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС в ближайшие месяцы, – глава Оператора ГТС
Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил со ссылкой на данные аукционов по распределению мощностей, что российский монополист Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС в ближайшие несколько месяцев.
Об этом Макогон сообщил в Facebook.
"Согласно результатам аукционов по распределению мощностей, Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС ни в декабре, ни в 1 квартале 2022 года. Максимальный объем, планируемый для транзита, составляет 109 млн в сутки (40 млрд м3 в год). Все громкие заявления об увеличении поставок в ЕС пока не имеют отражения в реальных действиях "Газпрома", - написал Макогон.
В то же время глава Оператора ГТС подчеркнул, что Украина готова совершить транзит дополнительных объемов газа в ЕС.
"Украина и без запуска ПП2 (российский газогон "Северный поток-2" – ред.) готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Напомню, что 2 года назад транзит составлял 277 млн млн м3 в сутки или в 2,7 раза больше чем сейчас", - добавил Макогон.
- Напомним, ранее Макогон сообщил, что "Газпром" вместо увеличить поставки газа в ЕС лишь вернул объемы транзита через Украину в контракты .
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