Газпром может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году, - Reuters
Экспорт газа компании "Газпром" в Европу может сократиться примерно на треть в этом году из-за войны в Украине, конкуренции со сжиженным природным газом и планов перехода РФ на расчеты в рублях
Об этом пишет Reuters.
Известно, что на Россию приходится около 40% европейских поставок газа, но Запад после начала вторжения в Украину пытается отучить себя от российских энергетических потоков. По словам аналитиков, планы взыскать плату за продажу газа "недружественным" странам в рублях также подорвали перспективы экспорта российского газа, ведь Европа отказалась выполнять это условие.
Отмечают, что поставки Газпрома в Европу могут сократиться на 40-45 млрд кубометров в этом году с примерно 150 млрд кубометров в 2021 году. Пока в компании не раскрывают своих ожиданий по экспорту газа в Европу.
"Наибольшими потребителями газа Газпрома в Европе в 2021 году были Германия, получившая 45,8 млрд кубометров, Италия, получившая 20,8 млрд кубометров, и Австрия, получившая 13,2 млрд кубометров. Пока только Венгрия согласилась перейти на схему "газ за рубли", которая предполагает, что покупатели производят расчеты в иностранной валюте через российский Газпромбанк, который потом конвертирует ее в рубли", – пишет издание.
- Ранее сообщалось, что экспорт Газпрома упал с начала года до 15 апреля более чем на 26%.
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