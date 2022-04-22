Газпром может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Известно, что на Россию приходится около 40% европейских поставок газа, но Запад после начала вторжения в Украину пытается отучить себя от российских энергетических потоков. По словам аналитиков, планы взыскать плату за продажу газа "недружественным" странам в рублях также подорвали перспективы экспорта российского газа, ведь Европа отказалась выполнять это условие.



Отмечают, что поставки Газпрома в Европу могут сократиться на 40-45 млрд кубометров в этом году с примерно 150 млрд кубометров в 2021 году. Пока в компании не раскрывают своих ожиданий по экспорту газа в Европу.

"Наибольшими потребителями газа Газпрома в Европе в 2021 году были Германия, получившая 45,8 млрд кубометров, Италия, получившая 20,8 млрд кубометров, и Австрия, получившая 13,2 млрд кубометров. Пока только Венгрия согласилась перейти на схему "газ за рубли", которая предполагает, что покупатели производят расчеты в иностранной валюте через российский Газпромбанк, который потом конвертирует ее в рубли", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что экспорт Газпрома упал с начала года до 15 апреля более чем на 26%.

Глава МИД Латвии Ринкевичс считает , что эмбарго на нефть и газ не остановит войну, но сломает военную машину РФ.