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Газпром максимально повысил заявку на транзит газа через Украину в рамках ноябрьской брони

10 ноября, 2021 среда
10:32

Российский Газпром повысил заявку на транзит через Украину на среду, 10 ноября, до максимума долгосрочного бронирования – 109,3 млн. куб. м.

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, Газпром повысил заявку на транзит через Украину на среду до максимума долгосрочного бронирования – 109,3 млн куб.м.

Отмечается, что на вторник, 9 ноября, бронирование составляло 100,2 млн. куб.м, 8 ноября было фактически прокачано 88,6 млн. куб.м.

В агентстве отметили, что заявка на использование мощностей газопровода "Ямал-Европа" (уходит через Беларусь и Польшу в Германию) составляет 31 млн куб. м – это месячное бронирование польского участка магистрали (после 23 млн куб. м во вторник), следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Суммарная прокачка украинским и польским направлениями 9 ноября против 8 ноября выросла примерно на 17 млн куб. м, а 10 ноября должно вырасти еще на 18 млн куб. м.

  • С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу, но до сих пор не выбирал ранее зарезервированные мощности украинского и польского направлений. Концерн 9 ноября объявил, что утвердил и приступил к выполнению плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.
  • В октябре "Газпром" в среднем снабжал экспорт в дальнее зарубежье 420 млн куб. м газа (речь идет о товарных, а не физических поставках).

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газ
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