Газпром лжет о неисправности Северного потока, - Еврокомиссия

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Объявление "Газпрома" сегодня днем, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за обманной отговорки, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", — заявил Мамер.

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.

1 сентября министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия не рассчитывает зимой на газ из Северного потока.

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

Ранее, 14 июня, компания "Газпром" объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

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