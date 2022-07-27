Об этом сообщает "Европейская правда".

Крупнейшее в Австрии газохранилище "Гайдах" в Зальцбурге, которым ранее руководила российская компания "Газпром", согласно постановлению австрийского правительства перешло под руководство крупнейшего австрийского оператора газохранилищ RAG Austria AG.

Собственно, забрать у Газпрома хранилище "Гайдах" в Австрии решили из-за нехватки голубого топлива. Законодательство Австрии позволяет использовать все хранилища на территории страны в случае нехватки газа, в то время как российская компания держала "Гайдах" пустым.

Как сообщила 26 июля министр защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер, RAG Austria AG уже начал бронировать мощности газохранилища, а заполнять его начнет с 1 августа.

"Заполненные газохранилища являются нашей страховкой на грядущую зиму. Поэтому прежде всего важно, чтобы все хранилища в Австрии были заполнены", – отметила она.

А глава RAG Austria AG Маркус Миттереггер дополнил: "Сейчас становится очевидным, насколько фундаментальным является хранение энергии для безопасной поставки энергии в течение года в Австрии и Центральной Европе. Большие объемы и сезонное хранение в наших подземных хранилищах являются важным элементом обеспечения этого сегодня и завтра".

Газпром был предупрежден о том, что хранилище в Зальцбурге перейдет к другому поставщику, если не будет заполнено газом еще в мае. Ничего не изменилось. А уже в начале июля – после начала ремонта "Северного потока - 1" – Газпром сократил поставки газа австрийской компании OMV на 70%

Канцлер Австрии Негаммер пригрозил отобрать у Газпрома газовое хранилище, если оно не будет заполнено

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