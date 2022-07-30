Газпром ищет новые причины ограничения работы Северного потока - 1

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы российской газовой компании "Газпром" Виталия Маркелова.

По мнению чиновника, поставка турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушает условия действующего контракта и создает риски санкций со стороны Европейского Союза, также становится невозможен ремонт других агрегатов.

Кроме того, замглавы "Газпрома" рассказал, что компания Siemens во время ремонта устранила не больше четверти всех неисправностей. В то же время он подчеркнул, что после "решения всех вопросов" по турбине газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.

Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"

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