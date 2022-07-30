Газпром ищет новые причины ограничения работы Северного потока - 1
В Газпроме нашли две новые причины не запускать Северный поток
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы российской газовой компании "Газпром" Виталия Маркелова.
По мнению чиновника, поставка турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушает условия действующего контракта и создает риски санкций со стороны Европейского Союза, также становится невозможен ремонт других агрегатов.
Кроме того, замглавы "Газпрома" рассказал, что компания Siemens во время ремонта устранила не больше четверти всех неисправностей. В то же время он подчеркнул, что после "решения всех вопросов" по турбине газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.
- Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
- Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное