Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в официальном заявлении компании, в Газпроме по-прежнему остаются вопросы санкций ЕС и Британии, решение которых "важно для поставки двигателя в Россию и срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для станции "Портовая".

Таким образом, Газпром повторно направил запрос Siemens о немедленной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для "решения оставшихся у него вопросов".

В кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"

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