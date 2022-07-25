Газпром "имеет вопросы" к канадским документам на транспортировку турбины "Северный поток"
Российская компания "Газпром" заявила, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в официальном заявлении компании, в Газпроме по-прежнему остаются вопросы санкций ЕС и Британии, решение которых "важно для поставки двигателя в Россию и срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для станции "Портовая".
Таким образом, Газпром повторно направил запрос Siemens о немедленной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для "решения оставшихся у него вопросов".
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