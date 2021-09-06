"Газпром" грубо намекает, что поставлять в ЕС больше газа можно только по "Северному потоку-2", - глава Оператора ГТС

Об этом написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, "Газпром" на этот месяц не забронировал дополнительные транзитные мощности в 15 млн кубометров в сутки, что приведет к снижению транзита до 109 млн кубометров в сутки.

"Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу " Газпром " не проявил заинтересованность", - подчеркнул Макогон.

Он отметил, что "Газпром" объявил об окончании трубоукладочных работ по "Северному потоку-2".

"Фактически " Газпром " грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по " Северному потоку-2 ", - подытожил Макогон.

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни .