"Газпром" грубо намекает, что поставлять в ЕС больше газа можно только по "Северному потоку-2", - глава Оператора ГТС
Российский монополист "Газпром" игнорирует максимальные цены на газ в ЕС и недостаточные запасы топлива в европейских хранилищах, отказываясь бронировать мощности украинской ГТС
Об этом написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
По его словам, "Газпром" на этот месяц не забронировал дополнительные транзитные мощности в 15 млн кубометров в сутки, что приведет к снижению транзита до 109 млн кубометров в сутки.
"Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу " Газпром " не проявил заинтересованность", - подчеркнул Макогон.
Он отметил, что "Газпром" объявил об окончании трубоукладочных работ по "Северному потоку-2".
"Фактически " Газпром " грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по " Северному потоку-2 ", - подытожил Макогон.
- 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни .
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