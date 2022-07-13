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Газпром говорит, что не может гарантировать работу трубопровода "Северный поток"

13 июля, 2022 среда
18:52
Мир

Российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что не может гарантировать работу газопровода "Северный поток", говоря, что не знает, вернет ли Канада из ремонта турбину

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на заявление компании.

"Газпром" не располагает ни одним документом, который позволяет компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для находящегося там на ремонте КС "Портовая". В этих обстоятельствах невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы компрессорной станции "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", - заявила компания.

"Газпром" опубликовал свое сообщение после решения Канады разрешить вывоз турбины для компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток".

В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.

Ожидается, что "Северный поток" с годовой мощностью более 55 млрд кубометров будет простаивать до 21 июля в течение 10 дней, пока там проходит ремонт.

Европа и, в частности, Германия опасаются, что Россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что разрушит планы заполнения хранилищ на зиму.

  • 10 июля канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады отремонтировать турбину для "Северного потока". Таким образом, страна сделала санкционное исключение для "Газпрома".

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