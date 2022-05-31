Газпром 1 июня прекращает поставки газа в Данию и одному из покупателей в Германии
Россия останавливает поставки своего газа в Данию и компании Shell Energy Europe Limited в Германии с 1 июня
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Россияне ссылаются на то, что датская Orsted и британская Shell Energy Europe Limited не согласились на выполнение указа Путина по оплате газа в рублях.
"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) Газпром-экспорт не получил от Orsted платежа за поставку газа в апреле. В связи с этим Газпром- экспорт сообщил об остановке поставки газа с 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация с Shell Energy Europe. Компания закупала российский газ для Германии.
- 27 апреля Газпром полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской Булгаргаз после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.
- 21 мая российская компания Газпром прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за топливо рублями.
- 31 мая Газпром прекратил поставки газа в Нидерланды из-за отказа платить за энергоносители рублями.
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