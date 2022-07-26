Об этом Кулеба написал в twitter .

"Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести удар в ответ и избавиться от какой-либо зависимости", - написал Кулеба.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

26 июля страны ЕС согласовали чрезвычайный план сокращения потребления газа в случае перебоев с топливом из РФ.

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