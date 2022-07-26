Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что газовая война России против Европы является прямым продолжением полномасштабной агрессии РФ в Украине
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести удар в ответ и избавиться от какой-либо зависимости", - написал Кулеба.
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