Газоснабжение в Тростянце в Сумской области почти восстановлено, - председатель ОВА

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.



"Продолжаем возобновлять газо- и электроснабжение в Тростянке. Работы продолжаются. Газоснабжение в Тростянце почти восстановлено (прим. – осталось подключить менее 50 абонентов)", – написал Живицкий.



Глава Сумской ОВА также анонсировал начало посевной кампании.



"Добавлю важное о посевной кампании: Несмотря на все, на Сумщине планируем начинать посевную! Там, где не стреляют - будем сеять. Аграрии готовят почву под посев яровых культур. Если семенами еще обеспечены более-менее, то сложности с приобретением и доставкой дизельного горючего остаются . Не все хорошо и с удобрениями. Работаем", - говорится в сообщении.



Дмитрий Живицкий предостерег жителей Конотопского района от передвижения по дорогам.



"Ну и немного деталей по ситуации на фронте северного форпоста: Конотопский район. Передвижение по дорогам общин - опасно! Войска врага по-прежнему активно двигаются в разных направлениях. То же касается и северной части Роменского района", - завершил свой отчет губернатор Сумщины .





Напомним, 26 марта Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, среди которых больница.

Жители Тростянца, Сумской области могут получить гуманитарную помощь в центре города или попросить ее доставить по нужному адресу.

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