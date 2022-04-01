Газоснабжение в Тростянце в Сумской области почти восстановлено, - председатель ОВА
В городе Тростянец в Сумской области почти восстановлено газоснабжение
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.
"Продолжаем возобновлять газо- и электроснабжение в Тростянке. Работы продолжаются. Газоснабжение в Тростянце почти восстановлено (прим. – осталось подключить менее 50 абонентов)", – написал Живицкий.
Глава Сумской ОВА также анонсировал начало посевной кампании.
"Добавлю важное о посевной кампании: Несмотря на все, на Сумщине планируем начинать посевную! Там, где не стреляют - будем сеять. Аграрии готовят почву под посев яровых культур. Если семенами еще обеспечены более-менее, то сложности с приобретением и доставкой дизельного горючего остаются . Не все хорошо и с удобрениями. Работаем", - говорится в сообщении.
Дмитрий Живицкий предостерег жителей Конотопского района от передвижения по дорогам.
"Ну и немного деталей по ситуации на фронте северного форпоста: Конотопский район. Передвижение по дорогам общин - опасно! Войска врага по-прежнему активно двигаются в разных направлениях. То же касается и северной части Роменского района", - завершил свой отчет губернатор Сумщины .
- Напомним, 26 марта Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации.
- Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, среди которых больница.
- Жители Тростянца, Сумской области могут получить гуманитарную помощь в центре города или попросить ее доставить по нужному адресу.
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