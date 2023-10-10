Газопровод между Финляндией и Эстонией подвергся атаке, финские чиновники подозревают РФ, - СМИ

Iltalehti со ссылкой на источник в сфере иностранных дел и безопасности Финляндии сообщает, что финские силы обороны подозревают Россию в теракте на газопроводе 8 октября.

Также в ВМС Швеции считают, что РФ атаковала BalticConnector. В связи с опасностью повреждения подводных электрокабелей шведские и финские морские силы перешли в режим повышенной боевой готовности.

Президент Финляндии Саули Нийнисте подчеркнул , что НАТО готово помочь с расследованием повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией.

"Вполне вероятно, что повреждение как газопровода, так и кабеля передачи данных вызвано внешней активностью. Что конкретно повлекло ущерб, пока неизвестно. Расследование будет продолжаться в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я обсудил это с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать помощь в расследовании. Эти события не влияют на нашу безопасность поставок", - подчеркнул он и добавил, что причины повреждения расследуют с воскресенья.

Справочно. Balticconnector – это двунаправленный газопровод, соединяющий газовые сети Финляндии и Эстонии. Газопровод имеет протяженность 151 км, из которых 77 км проходят под водой. Он позволяет Финляндии получать газ из Инчукалнского подземного хранилища в Латвии и снижать зависимость от российского Газпрома. Введен в эксплуатацию газопровод в декабре 2019 года.

Напомним, 8 октября во время сильной бури зафиксирован спад давления на газопроводе Balticconnector. Газ подавали, но затем обнаружили повреждение и неисправность кабеля связи между Финляндией и Эстонией.

Ранее, 26 сентября 2022 года, внезапное падение давления произошло в газопроводе "Северный поток – 2". Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2".

Читайте подробнее об аварии на Северных потоках.