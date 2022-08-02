Об этом сообщает Der Spiegel.

Сейчас к имеющемуся показателю ежедневно прибавляется около 0,4 процентного пункта.



Новая норма предусматривает, что немецкие хранилища должны быть заполнены, по меньшей мере, на 75% до 1 сентября. А 1 октября уровень заполнения должен составить 85%, 1 ноября – 95%.



По данным Мюллера, три четверти всех газовых хранилищ в Германии уже заполнены более чем на 80%, а в некоторых случаях даже более чем на 85%.



Проблемные пункты – это ряд хранилищ, ранее находившихся в руках россиян, например Реден в Нижней Саксонии и Вольферсберг в Баварии. Там уровень заполнения значительно ниже.