Газохранилища Германии заполнены на 69%, проблемными являются ранее контролируемые россиянами, - глава немецкого регулятора
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что газовые хранилища в Германии заполнены уже почти на 70%. К сентябрю планируется поднять показатель до 75%
Об этом сообщает Der Spiegel.
Сейчас к имеющемуся показателю ежедневно прибавляется около 0,4 процентного пункта.
Новая норма предусматривает, что немецкие хранилища должны быть заполнены, по меньшей мере, на 75% до 1 сентября. А 1 октября уровень заполнения должен составить 85%, 1 ноября – 95%.
По данным Мюллера, три четверти всех газовых хранилищ в Германии уже заполнены более чем на 80%, а в некоторых случаях даже более чем на 85%.
Проблемные пункты – это ряд хранилищ, ранее находившихся в руках россиян, например Реден в Нижней Саксонии и Вольферсберг в Баварии. Там уровень заполнения значительно ниже.
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