Газохранилища ЕС заполнены на 90% - раньше запланированного срока
Подготовка Евросоюза к новому отопительному сезону продолжается. В настоящее время заполнено 90% газохранилищ, это произошло раньше запланированного срока
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Запасы газа в ЕС достигли 90% гораздо раньше запланированного срока. Это поможет нам быть в безопасности этой зимой. Вместе мы отказываемся от российского газа", - написала она.
"И мы продолжаем параллельно работать над более разными источниками энергии для будущего", - добавила политика.
ЕС планировал достичь заполненности хранилищ на 90% не раньше 1 ноября 2023 года.
- Украина готова предоставить в пользование европейским партнерам до 15 млрд кубометров газохранилищ.
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