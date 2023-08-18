Газохранилища ЕС заполнены на 90% - раньше запланированного срока

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Запасы газа в ЕС достигли 90% гораздо раньше запланированного срока. Это поможет нам быть в безопасности этой зимой. Вместе мы отказываемся от российского газа", - написала она.



"И мы продолжаем параллельно работать над более разными источниками энергии для будущего", - добавила политика.

ЕС планировал достичь заполненности хранилищ на 90% не раньше 1 ноября 2023 года.