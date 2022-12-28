Газогоны, электроподстанции, мосты: в МВД заявили о поражении более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил о поражении российскими обстрелами более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД .
"По Украине разрушены более 35 тысяч объектов в результате российских атак. Из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с момента вторжения поражены 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах", - сказал Енин.
Он отметил, что только за сутки в полицейские поступила информация об обстрелах 27 населенных пунктов.
- По состоянию на 28 декабря дефицит в энергосистеме увеличился из-за обстрелов газовой инфраструктуры на востоке Украины, сообщило Укрэнерго.
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