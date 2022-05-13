Gazeta Wyborcza выбрала человеком года Сергея Жадана

Об этом сообщают на сайте издания.

СМИ сообщает, что с начала полномасштабной войны у Украины работа редакции в Польше изменилась. Война также повлияла на выбор человека года.

"Когда мы обсуждали лауреата или лауреатку этого года, было понятно, что мы должны почтить кого-то из Украины, человека, который участвует в борьбе. Список заслуг очень длинный, его открывает президент Владимир Зеленский, в него входит вице-премьер-министр Ирина Верещук, есть мэры Киева, Мариуполя, Николаева и Харькова, украинские командиры и дипломаты, солдаты и спасатели. Украина стала землей героев", - говорится в сообщении.

Но при обсуждении кандидатов избрали Сергея Жадана. Отмечают, что писатель остается в Харькове, расположенном у российской границы. По данным издания, Жадан пишет статьи о войне для западных газет, дает интервью, организует концерты и занимается гуманитарной помощью.

"Он занялся тем, к чему призваны писатели во время войны: поднятие настроения людей, освежение их сердец, организация концертов в приспособленной к приюту станции Харьковского метро. Посещает раненых в госпитале, берет припасы бойцам на фронте. В то же время защищает украинскую культуру от России. Такая удивительная фигура – Сергей Жадан. Наш человек года 2022", - добавили в сообщении.

Издание сообщает, что для поляков Жадан был лицом украинской литературы почти два десятилетия, когда издательство "Черное" начало публиковать его рассказы и романы.

Сергей Жадан прокомментировал назначение на странице Facebook.

"Спасибо Газете Выборчей за звание человека года. Хотя прекрасно понимаю всю условность этого определения - сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, работающие на нее, есть Людьми Года, люди с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране", – написал он.

Также он поблагодарил польский народ за поддержку и помощь.

12 апреля украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан получил Премию Свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb