Gazeta Wyborcza выбрала человеком года Сергея Жадана
Человеком года по версии польского издания "Gazeta Wyborcza" стал харьковский писатель, поэт, активист и волонтер Сергей Жадан
Об этом сообщают на сайте издания.
СМИ сообщает, что с начала полномасштабной войны у Украины работа редакции в Польше изменилась. Война также повлияла на выбор человека года.
"Когда мы обсуждали лауреата или лауреатку этого года, было понятно, что мы должны почтить кого-то из Украины, человека, который участвует в борьбе. Список заслуг очень длинный, его открывает президент Владимир Зеленский, в него входит вице-премьер-министр Ирина Верещук, есть мэры Киева, Мариуполя, Николаева и Харькова, украинские командиры и дипломаты, солдаты и спасатели. Украина стала землей героев", - говорится в сообщении.
Но при обсуждении кандидатов избрали Сергея Жадана. Отмечают, что писатель остается в Харькове, расположенном у российской границы. По данным издания, Жадан пишет статьи о войне для западных газет, дает интервью, организует концерты и занимается гуманитарной помощью.
"Он занялся тем, к чему призваны писатели во время войны: поднятие настроения людей, освежение их сердец, организация концертов в приспособленной к приюту станции Харьковского метро. Посещает раненых в госпитале, берет припасы бойцам на фронте. В то же время защищает украинскую культуру от России. Такая удивительная фигура – Сергей Жадан. Наш человек года 2022", - добавили в сообщении.
Издание сообщает, что для поляков Жадан был лицом украинской литературы почти два десятилетия, когда издательство "Черное" начало публиковать его рассказы и романы.
Сергей Жадан прокомментировал назначение на странице Facebook.
"Спасибо Газете Выборчей за звание человека года. Хотя прекрасно понимаю всю условность этого определения - сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, работающие на нее, есть Людьми Года, люди с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране", – написал он.
Также он поблагодарил польский народ за поддержку и помощь.
- 12 апреля украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан получил Премию Свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное