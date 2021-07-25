Газета The Wall Street Journal рассказала, о чем Тихановская договаривалась в Вашингтоне

Этому посвящена статья в The Wall Street Journal, вышедшая сегодня, 25 июля 2021года, рассказывает Еспресо.TV.



Новые ограничения коснутся нефтяного сектора страны, а также поставки из нее калийных удобрений, то есть наиболее чувствительных для клана Лукашенко экспортных отраслей.



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О чем именно идет речь, не разглашается. Санкции станут сюрпризом для официального Минска.



"Мы не будем анонсировать конкретные меры", - сказал один из собеседников издания.



"США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси, в том числе путем введения санкций", - отмечается в материале.

Напомним, в Вашингтоне Тихановская, в частности, встретилась с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.