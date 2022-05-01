Газета "Приднестровской Молдавской Республики" напечатала тираж, датированный 2 мая, о терактах во время первомайских праздников, - ГУР МО
На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года, где речь идет о массовых терактах
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Центральный материал газеты "Приднестровье" – обращение Президента России Владимира Путина к жителям "Приднестровской Молдавской Республики".
"В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцироваться с территории "ПМР", - говорится в сообщении разведки.
Также в газете есть материалы о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".
Поскольку газета напечатана накануне, российские власти, вероятно, планируют осуществить террористические акты для устрашения населения и переложить ответственность на Украину и западные страны.
Кроме того, Россия призывает вступать в "приднестровскую армию" иностранных граждан.
Кроме РФ, мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и Специальных административных районах (Китайская Народная Республика).
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