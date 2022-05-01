Газета "Приднестровской Молдавской Республики" напечатала тираж, датированный 2 мая, о терактах во время первомайских праздников, - ГУР МО

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Центральный материал газеты "Приднестровье" – обращение Президента России Владимира Путина к жителям "Приднестровской Молдавской Республики".



"В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцироваться с территории "ПМР", - говорится в сообщении разведки.



Также в газете есть материалы о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".



Поскольку газета напечатана накануне, российские власти, вероятно, планируют осуществить террористические акты для устрашения населения и переложить ответственность на Украину и западные страны.



Кроме того, Россия призывает вступать в "приднестровскую армию" иностранных граждан.



Кроме РФ, мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и Специальных административных районах (Китайская Народная Республика).

Напомним, 24 апреля депутат российской госдумы Виктор Водолацкий допустил признание Россией независимости "Приднестровской Молдавской республики"

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

Министерство иностранных дел Украины осудило попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины.