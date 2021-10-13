"Газа вполне достаточно": в ОП объяснили, почему области вводят состояние НС
В Офисе президента заявили, что региональные комиссии ТЭБ и ЧС вводят режим чрезвычайной ситуации для решения технических моментов, чтобы ускорить подписание договоров на поставку газа
Об этом написал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Facebook.
Он отметил, что комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях для преодоления технических моментов по подписанию договоров на поставку."Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет. До 15 октября НАК" Нафтогаз Украины "готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы)", - сообщил заместитель Ермака.
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По его словам, цена на газ для нужд социальной сферы - 16,8 грн с НДС и тарифом на транспортировку
"Цена на газ действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - подчеркнул Тимошенко.
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