Газа хватит на отапливаемый сезон в Украине, существует вопрос давления в трубах, - экономист Пендзин
Общий объем газа хватит Украине для прохождения отопительного сезона
Об этом заявил экономист Олег Пендзин.
"В действительности надо понимать, что мы говорим об отапливаемом сезоне, речь не идет только о газе. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, тепловых электростанциях, теплосетях, котельной. О том, что является сегодня целью при обстрелах наших врагов", - сказал он.
По его словам, вопрос нормального прохождения отопительного сезона – это вопрос шире, чем стоимость газа.
"Правительство сделало шаг на встречу населению, оставив цену на следующий год без цен. Что касается общих объемов газа, которые будут накапливаться, газа хватит. Вопрос давления в газовых трубах - давление на Востоке Украины в распределительных сетях является результатом транзита российского газа в Европу" , – подытожил Пендзин.
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