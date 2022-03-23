Газ в рублях для стран Европы – элемент войны. Путин идет ва-банк перед экстренным саммитом НАТО, - Магда

Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

Практически нет сомнений, что Путин будет пытаться поднимать ставки в разных уголках Европы. Сегодняшнее поручение Путина принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях – это тоже элемент войны. Поскольку война, как мы понимаем, – это не только столкновение военных потенциалов, это и противостояние экономик, – отметил Магда.

Эксперт добавил, что таким образом Путин демонстрирует еще один рычаг влияния России на европейские страны.

Заявление Путина о газе в рублях прозвучало накануне саммита G7 и экстренного саммита НАТО. То есть Путин совершенно сознательно поднимает ставки и уходит в своеобразный геополитический ва-банк, - заметил Евгений Магда.