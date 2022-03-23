Газ в рублях для стран Европы – элемент войны. Путин идет ва-банк перед экстренным саммитом НАТО, - Магда
Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что президент России Владимир Путин поднимает ставки и идет в ва-банк накануне экстренного саммита НАТО
Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
Практически нет сомнений, что Путин будет пытаться поднимать ставки в разных уголках Европы. Сегодняшнее поручение Путина принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях – это тоже элемент войны. Поскольку война, как мы понимаем, – это не только столкновение военных потенциалов, это и противостояние экономик, – отметил Магда.
Эксперт добавил, что таким образом Путин демонстрирует еще один рычаг влияния России на европейские страны.
Заявление Путина о газе в рублях прозвучало накануне саммита G7 и экстренного саммита НАТО. То есть Путин совершенно сознательно поднимает ставки и уходит в своеобразный геополитический ва-банк, - заметил Евгений Магда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное