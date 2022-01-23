Газ не может быть важнее жизни людей: В МИД ответили на заявление премьера Баварии о неуместности санкций против России

Об этом сообщает Укринформ .

По словам спикера МИД Олега Николенко, высказывания главы баварского правительства Маркуса Зодера особенно разочаровывают на фоне последних событий в украинско-немецких отношениях.

"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага , массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - добавил Николенко.