Газ не может быть важнее жизни людей: В МИД ответили на заявление премьера Баварии о неуместности санкций против России
В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование высказываниями премьер-министра земли Бавария Маркуса Зедера о неуместности антироссийских санкций
Об этом сообщает Укринформ .
По словам спикера МИД Олега Николенко, высказывания главы баварского правительства Маркуса Зодера особенно разочаровывают на фоне последних событий в украинско-немецких отношениях.
"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - сказал Николенко.
Он подчеркнул, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.
"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага , массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - добавил Николенко.
- Напомним, 22 января Маркус Зедер заявил, что Россия не является врагом Европы и высказался против санкций и закрытия газопровода "Северный поток-2".
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