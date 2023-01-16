Об этом сообщил "Белорусский Гаюн".

По информации мониторинговой группы, 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели не менее 8 истребителей ВКС РФ. Сначала приземлились четыре истребителя Су-34, далее – четыре Су-30.

"Точно известно, что два Су-30СМ следовали из Курска (РФ). Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", - отмечает "Гаюн".

Кроме того, в промежутке с 12:46 до 17:50 в Барановичи прилетели три транспортных самолета Ан-12 и еще один Ан-26. Три из них направлялись из РФ, а один находился в Мачулищах и перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05.

"По нашим данным, минимум часть и бортов что-то привезли - по всей вероятности, что боеприпасы для истребителей", - рассказывают в "Гаюне".

Вероятно, целью такой переброски самолетов является участие в учениях России и Беларуси, которые начнутся 16 января и продлятся до 1 февраля.

8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля. Во время проведения учений будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси. В тот же день в Беларусь прибыло 12 вертолетов ВКС РФ.

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