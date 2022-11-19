Гайдай заявил, что ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские защитники постоянно продвигаются вперед для деоккупации Луганской области
Об этом Гайдай сообщил в эфире телемарафона.
"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты покинули тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, россияне продолжают обстреливать Макеевку. Жители Луганщины живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь.
"Подвозим им гуманитарные наборы и лекарства. Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае – это колодцы", - добавил Гайдай.
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