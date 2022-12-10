Гайдай заявил, что ВСУ находятся в нескольких километрах от Кременной

Об этом Гайдай заявил в эфире телемарафона.

По словам Гайдая, россияне хорошо подготовились, чтобы защищать свои позиции в Луганской области.

"Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона", - заявил глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай также убежден, что погодные условия способствуют скорейшему движению военной техники.

Глава ОВА также выделил партизан, помогающих ВСУ на оккупированных территориях.

28 ноября Сергей Гайдай рассказал, что электроподстанция в Кременной, питавшая едва ли не всю Луганскую область, полностью разрушена.

Гайдай ожидает продвижения ВСУ в Луганской области с наступлением морозов.

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