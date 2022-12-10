Гайдай заявил, что ВСУ находятся в нескольких километрах от Кременной
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские защитники находятся около Кременной, до города осталось несколько километров
Об этом Гайдай заявил в эфире телемарафона.
По словам Гайдая, россияне хорошо подготовились, чтобы защищать свои позиции в Луганской области.
"Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона", - заявил глава Луганской ОВА.
Сергей Гайдай также убежден, что погодные условия способствуют скорейшему движению военной техники.
Глава ОВА также выделил партизан, помогающих ВСУ на оккупированных территориях.
- 28 ноября Сергей Гайдай рассказал, что электроподстанция в Кременной, питавшая едва ли не всю Луганскую область, полностью разрушена.
- Гайдай ожидает продвижения ВСУ в Луганской области с наступлением морозов.
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