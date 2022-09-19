Гайдай: ВСУ освободили Белогоровку в Луганской области
19 сентября глава Луганской области заявил, что Вооруженные силы Украины уже зачистили и взяли под контроль Белогоровку
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск, заходили туда россияне. На сегодняшний день все же зачищена и полностью под контролем украинских войск, украинских Вооруженных сил", - сказал Гайдай.
Глава области отметил, что все детали деоккупации одновременно не могут быть обнародованы, поэтому официальные данные появляются своевременно с точки зрения безопасности.
"Сейчас мы говорим о буквально единицах деоккупированных сел на Луганщине, а возможно, через пару недель мы будем заниматься исключительно восстановлением уже административного порядка и восстановления институтов именно в деоккупированной Луганщине.
Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет гораздо труднее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр Луганской земли будет тяжелая борьба.
Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем", - добавил Гайдай.
- За 18 сентября войска РФ обстреляли Белогоровку. Также рашисты нанесли 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по украинским объектам. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.
- За прошедшие сутки ВСУ также нанесли удары по вражеским составам, позициям сил ПВО и пунктам управления войсками на Юге.
- С 24 февраля по 19 сентября Россия потеряла в Украине 54650 военных, 2212 танков и 1313 артиллерийских систем.
- В Луганской области украинские воины ликвидировали базу россиян в Кадиевке, а также ликвидировали технику и врагов на территории Новоайдарского района.
- В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели план деоккупации и подготовку к зиме.
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