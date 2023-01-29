Гайдай: в феврале в Луганскую область могут прибыть новые мобилизованные военные РФ

Об этом глава Луганской ОВА проинформировал в телеграмме со ссылкой на заявления в эфире телемарафона.

Да, Сергей Гайдай заверил, что ситуация на фронте сейчас стабильная: в Белогоровке ВСУ держат оборону, на Сватовско-Кременном направлении есть небольшое движение вперед. Быстро продвинуться Силам обороны не удается: территория слишком плотно заминирована.

В феврале ожидается прибытие в Луганскую область новых российских мобилизованных.

"Луганская линия фронта завалена телами рашистов, в основном - это вагнеровцы, которых Россия считает исключительно пушечным мясом. Кременную враг усиливает кадровыми военными, пока ждут свежемобилизованных, но ситуацию это не меняет", - говорится в сообщении.

Так, позже глава ОВА сообщил журналистам марафона "Единые новости", что нельзя исключать перспективу нового большого наступления войск РФ:

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все-таки 140 миллионов – это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их крайне много. На сегодняшний день самая большая проблема заключается в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и количеством так постепенно продвигаются вперед", - сказал он.