Гайдай уволился с должности главы Луганской ОВА, - нардеп

Об этом информирует в телеграмме народный депутат Украины Алексей Гончаренко .

"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА", - написал нардеп.

Сообщается, что Гайдая рассматривают в должность посла в Казахстане.

Также LB.ua пишет , что на место нового главы Луганской ОВА рассматривался народный депутат от Слуги народа Максим Ткаченко.