Гайдай уволился с должности главы Луганской ОВА, - нардеп
14 марта стало известно, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уходит с должности. Его рассматривают на должность посла в Казахстане
Об этом информирует в телеграмме народный депутат Украины Алексей Гончаренко .
"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА", - написал нардеп.
Сообщается, что Гайдая рассматривают в должность посла в Казахстане.
Также LB.ua пишет , что на место нового главы Луганской ОВА рассматривался народный депутат от Слуги народа Максим Ткаченко.
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