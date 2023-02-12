Гайдай: россияне несколько отступили на Кременском направлении
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отчитывался, что последние несколько дней войска РФ активно вели атаки в направлении Кременной, однако отошли, понеся существенные потери
Об этом Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.
По словам главы ОВА, ситуация в Луганской области сложная, однако контролируемая Силами обороны.
"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации", - сказал Сергей Гайдай.
Однако на Кременском направлении враг понес существенные потери, поэтому российская армия "оттянулась" для пополнения своих подразделений.
"Они (оккупанты – ред.) оттянулись, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", - сообщил он.
- Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Черняк утвердил, что до 24 февраля Россия не сможет начать широкомасштабное наступление на Востоке из-за нехватки ресурсов.
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