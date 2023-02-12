Гайдай: россияне несколько отступили на Кременском направлении

Об этом Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.

По словам главы ОВА, ситуация в Луганской области сложная, однако контролируемая Силами обороны.

"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации", - сказал Сергей Гайдай.

Однако на Кременском направлении враг понес существенные потери, поэтому российская армия "оттянулась" для пополнения своих подразделений.

"Они (оккупанты – ред.) оттянулись, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", - сообщил он.