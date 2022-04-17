Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться, чтобы оккупанты принудительно не вывезли их в РФ
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об эвакуации 17 апреля и призвал людей выезжать в безопасные области
Об этом он написал в телеграмме .
В воскресенье, 17 апреля, состоится эвакуация из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горной общины, Попасной.
По словам главы ОВА, кафиры намеренно открыли огонь по Лисичанску и сорвали эвакуацию, хотя о режиме "тишины" договорились на самом высоком уровне. Сергей Гайдай добавил, что из оккупированной части Рубежного и других городов россияне принудительно вывозят украинцев в отдаленные регионы России как рабочую силу.
"Наши вооруженные силы уверенно держат оборону, но все же не становитесь потенциальными заложниками россиян. Уберегите себя – бесплатные автобусы ждут вас", – подчеркнул он.
Сергей Гайдай обнародовал места сборов для эвакуации:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, первая;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
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