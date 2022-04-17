Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться, чтобы оккупанты принудительно не вывезли их в РФ

Об этом он написал в телеграмме .



В воскресенье, 17 апреля, состоится эвакуация из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горной общины, Попасной.



По словам главы ОВА, кафиры намеренно открыли огонь по Лисичанску и сорвали эвакуацию, хотя о режиме "тишины" договорились на самом высоком уровне. Сергей Гайдай добавил, что из оккупированной части Рубежного и других городов россияне принудительно вывозят украинцев в отдаленные регионы России как рабочую силу.



"Наши вооруженные силы уверенно держат оборону, но все же не становитесь потенциальными заложниками россиян. Уберегите себя – бесплатные автобусы ждут вас", – подчеркнул он.



Сергей Гайдай обнародовал места сборов для эвакуации:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, первая;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

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