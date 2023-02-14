Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов

Об этом сообщает в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На наше направление они бросают все силы, чтобы выйти на админкордоны и чтобы было что "продавать" населению Российской Федерации. То, что увеличилось количество обстрелов, количество авиаударов, увеличилось количество атак. Мы видим, что это больше такое зондирование, поиск слабых мест. Это уже одна часть, наверное, начальная этого массированного наступления", - сказал Гайдай.