Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов
Россияне хотят полностью захватить Луганскую область, в ближайшие дни атаки могут усилиться
Об этом сообщает в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"На наше направление они бросают все силы, чтобы выйти на админкордоны и чтобы было что "продавать" населению Российской Федерации. То, что увеличилось количество обстрелов, количество авиаударов, увеличилось количество атак. Мы видим, что это больше такое зондирование, поиск слабых мест. Это уже одна часть, наверное, начальная этого массированного наступления", - сказал Гайдай.
- ВСУ в течение 13 февраля отразили атаки РФ в районах 12 городов и сел, а также уничтожили Су-24М и Су-25. В свою очередь захватчикам обещают денежные надбавки за участие в штурмовых действиях и за каждый километр продвижения по украинской земле.
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