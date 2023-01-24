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Гайдай: После деоккупации Кременной ВСУ будут иметь плацдарм для наступления в направлении Северодонецка

24 января, 2023 вторник
22:52
война с Россией

Украинское войско будет иметь плацдарм для наступления в направлении Северодонецка и Рубежного после деоккупации Кременной

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В скором времени покажу как минимум один деоккупированный населенный пункт (точнее то, что от него осталось). Ждем информацию от Генштаба ВСУ", - отметил он.

ВСУ продвигаются в направлении Кременной. После деоккупации этого города у военных будет плацдарм для наступления в направлении Рубежного и Северодонецка, говорит Гайдай.

"И из последнего, скорее всего, оккупанты будут просто убегать", - заметил он.

Также глава Луганской ОВА рассказал о том, что россияне намеренно уничтожали дом за домом, а села у линии фронта – это попелище.

  • Ранее офицер ВСУ областной ТрО Луганщины Сергей Шакун заявил, что возле Кременной Луганской области российские войска контратакуют ежедневно, ситуация неоднозначна.

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Луганщина
Северодонецк
Сергей Гайдай
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