Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В скором времени покажу как минимум один деоккупированный населенный пункт (точнее то, что от него осталось). Ждем информацию от Генштаба ВСУ", - отметил он.

ВСУ продвигаются в направлении Кременной. После деоккупации этого города у военных будет плацдарм для наступления в направлении Рубежного и Северодонецка, говорит Гайдай.

"И из последнего, скорее всего, оккупанты будут просто убегать", - заметил он.

Также глава Луганской ОВА рассказал о том, что россияне намеренно уничтожали дом за домом, а села у линии фронта – это попелище.

Ранее офицер ВСУ областной ТрО Луганщины Сергей Шакун заявил, что возле Кременной Луганской области российские войска контратакуют ежедневно, ситуация неоднозначна.

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