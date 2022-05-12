Гайдай: под Белогоровкой ВСУ уничтожили уже около 70 единиц вражеской техники и снова разрушили понтон, в Попасной оккупанты расстреливают местных

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Российские войска в течение дня пытаются прорваться в Камышевахе и Рубежном, однако безуспешно. Продолжаются бои за Воеводовку.

По информации Гайдая, в Попасной оккупанты расстреливают местных жителей – забрать жизни могут за украинскую картинку в телефоне.

Как сообщал Гайдай утром 12 мая, российские военные похищают украинских активистов в Попасной.