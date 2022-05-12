Гайдай: под Белогоровкой ВСУ уничтожили уже около 70 единиц вражеской техники и снова разрушили понтон, в Попасной оккупанты расстреливают местных
ВСУ в очередной раз уничтожили понтонную переправу оккупантов под Белогоровкой – враг потерял на этом направлении уже 70 единиц техники и десятки военных
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Российские войска в течение дня пытаются прорваться в Камышевахе и Рубежном, однако безуспешно. Продолжаются бои за Воеводовку.
По информации Гайдая, в Попасной оккупанты расстреливают местных жителей – забрать жизни могут за украинскую картинку в телефоне.
- Как сообщал Гайдай утром 12 мая, российские военные похищают украинских активистов в Попасной.
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