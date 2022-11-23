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Гайдай ожидает продвижения ВСУ в Луганской области с наступлением морозов

23 ноября, 2022 среда
11:36
война с Россией

С наступлением морозов Вооруженные силы Украины смогут усилить наступление на Луганщине, в направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне украинских военных

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram .

"Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более жесткой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позывные новости по Луганщине", – сказал он.

Гайдай сообщил, что украинские военные понемногу продвигаются по направлению Сватово-Кременная.

"О направлении Сватово-Кременная - инициатива на стороне ВСУ. Понемногу украинские войска продвигаются. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянам идти в наступление техникой", - рассказал глава ОВА.

 

Новости
Украина
Луганщина
военные силы Украины
Сергей Гайдай
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