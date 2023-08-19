Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Мобилизация на оккупированных территориях ни дня не останавливалась, постоянно продолжается под разными лозунгами. Было определенное время, когда местное население могло дать какую-то взятку и откупиться от мобилизации. Но впоследствии начали заезжать даже фсбшники в оккупированную область, потому что надо собрать людей как пушечного мяса", - объяснил экспредседатель Луганской ОВА.

Сергей Гайдай добавил, что мобилизованные из оккупированной Луганской области проходят очень быструю подготовку, после чего их отправляют на фронт.

"Паспортизация на оккупированной Луганщине сейчас в активной фазе, потому что готовятся к выборам в сентябре. Кроме того, оккупанты пытаются учитывать всех подростков. Думаю, что все-таки россияне готовятся к долгой войне, поэтому наших подростков они переписывают и дают им паспорта именно для того, чтобы как только им исполняется 18 лет, их будут забирать, готовить и так же отправлять на фронт", - сказал Гайдай.