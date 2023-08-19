Гайдай отметил одну из мер оккупантов в Луганской области, которая свидетельствует о подготовке РФ к долгой войне
Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (2019-2023), отметил, что оккупанты ставят на учет подростков, чтобы потом собирать и отправлять на фронт тех, кто достиг 18-летнего возраста
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Мобилизация на оккупированных территориях ни дня не останавливалась, постоянно продолжается под разными лозунгами. Было определенное время, когда местное население могло дать какую-то взятку и откупиться от мобилизации. Но впоследствии начали заезжать даже фсбшники в оккупированную область, потому что надо собрать людей как пушечного мяса", - объяснил экспредседатель Луганской ОВА.
Сергей Гайдай добавил, что мобилизованные из оккупированной Луганской области проходят очень быструю подготовку, после чего их отправляют на фронт.
"Паспортизация на оккупированной Луганщине сейчас в активной фазе, потому что готовятся к выборам в сентябре. Кроме того, оккупанты пытаются учитывать всех подростков. Думаю, что все-таки россияне готовятся к долгой войне, поэтому наших подростков они переписывают и дают им паспорта именно для того, чтобы как только им исполняется 18 лет, их будут забирать, готовить и так же отправлять на фронт", - сказал Гайдай.
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