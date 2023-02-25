Гайдай о ситуации в Луганской области: оккупанты не прекращают наступление ни одному из направлений

Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире телемарафона.

По данным главы ОВА, ситуация в Луганской области тяжелая, но контролируемая Силами обороны.

"Наступления россиян не останавливаются ни на одном направлении - ни на Сватовском, ни на Кременском. Все попытки врага в последние дни безуспешны", - сказал он.

В частности, Сергей Гайдай рассказал, что на Сватовском направлении захватчики вели попытки продвижения тяжелой техникой, но из-за сопротивления ВСУ они развернулись.

"Испытывают обстрелы все деоккупированные населенные пункты, которые расположены и вдоль линии фронта, и немного глубже. Белогорское направление также тяжелое. Но все попытки врага за последние несколько суток (без успехов), там на Сватовском направлении они пытались выйти тяжелой техникой, но развернулись и пошли назад с потерями", - резюмировал глава ОВА.