Гайдай о ситуации в Луганской области: оккупанты не прекращают наступление ни одному из направлений
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утвердил, что наступательные действия россиян не прекращаются ни на Сватовском, ни в направлении Кременной, Белогоровский - тоже тяжелый
Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире телемарафона.
По данным главы ОВА, ситуация в Луганской области тяжелая, но контролируемая Силами обороны.
"Наступления россиян не останавливаются ни на одном направлении - ни на Сватовском, ни на Кременском. Все попытки врага в последние дни безуспешны", - сказал он.
В частности, Сергей Гайдай рассказал, что на Сватовском направлении захватчики вели попытки продвижения тяжелой техникой, но из-за сопротивления ВСУ они развернулись.
"Испытывают обстрелы все деоккупированные населенные пункты, которые расположены и вдоль линии фронта, и немного глубже. Белогорское направление также тяжелое. Но все попытки врага за последние несколько суток (без успехов), там на Сватовском направлении они пытались выйти тяжелой техникой, но развернулись и пошли назад с потерями", - резюмировал глава ОВА.
- Напомним, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил , что в ближайшее время российская армия стремится захватить ключевые населенные пункты Донбасса, чтобы до лета захватить всю Донецкую и Луганскую области.
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