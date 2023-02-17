Гайдай: на направление Кременной враг направил все свои усилия

Об этом сообщил Сергей Гайдай в телеграме.

"На всех направлениях намного увеличилось количество обстрелов и наступлений, и сейчас даже подключают уже авиацию. Но какой бы тяжелой ситуация на сегодняшний день ни была - она абсолютно контролируемая: и в Белогоровке, и направление Кременная - Лиман, и направление Сватово - Купянск" , – заявил глава Луганской ОВА.

Однако среди всех перечисленных направлений Сергей Гайдай отметил именно Кременную: "Оккупанты сейчас бросают туда все усилия, там постоянно пытаются прорвать нашу оборону, туда и они бросают свою тяжелую технику".

Примечательно, что россияне продолжают массированно обстреливать города.

"В Белогоровке, наверное, не осталось ни одного квадратного метра, куда бы ни били российские снаряды", - добавил глава ОВА.