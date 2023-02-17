Гайдай: на направление Кременной враг направил все свои усилия
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждает, что сейчас все усилия российской армии в регионе брошены на направление Кременной
Об этом сообщил Сергей Гайдай в телеграме.
"На всех направлениях намного увеличилось количество обстрелов и наступлений, и сейчас даже подключают уже авиацию. Но какой бы тяжелой ситуация на сегодняшний день ни была - она абсолютно контролируемая: и в Белогоровке, и направление Кременная - Лиман, и направление Сватово - Купянск" , – заявил глава Луганской ОВА.
Однако среди всех перечисленных направлений Сергей Гайдай отметил именно Кременную: "Оккупанты сейчас бросают туда все усилия, там постоянно пытаются прорвать нашу оборону, туда и они бросают свою тяжелую технику".
Примечательно, что россияне продолжают массированно обстреливать города.
"В Белогоровке, наверное, не осталось ни одного квадратного метра, куда бы ни били российские снаряды", - добавил глава ОВА.
- Напомним, утром Генеральный штаб ВСУ сообщал , что в оккупированный Луганск приехала новая группа иранских инструкторов по запуску беспилотников.
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