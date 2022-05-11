Гайдай: на Луганщине заканчивается гуманитарка, через пару дней не будет газа, под Белогоровкой оккупантов уничтожают при попытках пересечь реку
Также армия РФ пытается подойти к Северодонецку, захватить полностью Рубежное и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Глава области напомнил, что сейчас эвакуация невозможна из-за частых обстрелов населенных пунктов
Об этом информирует на странице в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
11 мая в Луганской области оккупационные войска продолжают попытки перейти реку Сиверский Донец, но их попытки заканчиваются поражением.
"Белогоровка – вторая Чернобаевка. ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Сиверский Донец.
Белогоровка сейчас форпост Луганщины, там рашисты пытаются перейти реку, но только рыб кормят… собой. Наши защитники бьют орков как мух. К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека", – сообщает Сергей Гайдай.
Также армия РФ пытается прорваться в Северодонецк, захватить полностью Рубежное, взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут, чтобы отрезать Луганщину.
Эвакуация населения пока невозможна. Мобильной связи – нет. На складах гуманитарная помощь заканчивается, а подвоз новой из-за обстрелов отложен.
Кроме того, рашисты выкачали газ в Новопскове, на распределительной станции. Через несколько дней регион останется без газа.
- Российские оккупанты 10 мая обстреляли здание областной специальной школы для детей с особыми потребностями. В сутки Луганщина была под обстрелами РФ 15 раз.
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