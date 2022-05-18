Гайдай: на Луганщине россияне обесточили последнюю крупную электроподстанцию
В Луганской области 18 мая оккупанты обстреляли последнюю крупную электроподстанцию и обесточили ее
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.
Около 14:20 18 мая пропал свет в тех домах в Луганской области, где он еще оставался.
"Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию. Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- 16 мая в Лисичанске частично восстановили связь и свет, газа хватит на 2 месяца.
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