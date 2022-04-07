Гайдай: на Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



"На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием.

Была", – комментирует Гайдай.







По его словам, сейчас медучреждение находится в оккупированной части города. На его территории россияне снимают видео и обвиняют украинских военных в разрушениях.

Также Гайдай сообщает, что главный врач перешел на сторону оккупанта и подыгрывает ему, "хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу".



"Рашисты намеренно лишают Луганщину учреждений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить. Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие Закона о коллаборантах", - уверяет Гайдай.

Напомним, что утром 7 апреля в Северодонецке оккупанты обстреляли больницу, что вызвало пожар.