Гайдай: Кременную покинули не только военные командующие РФ, но и россияне, приезжавшие работать в городе
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал, что из Кременной выехало не только оккупационное руководство, но и гражданские россияне, проводившие восстановительные работы
Об этом Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, заявил в эфире белорусскому Белсату.
Он отметил, что военное руководство Кременной переместилось в другие населенные пункты. Все гражданские россияне, которых привезли для выполнения работ или оказания медицинской помощи, уже уехали в направлении РФ.
Работы по восстановлению, которые начали проводить оккупанты, сейчас "заморожены". Россияне утверждают: сейчас приедут ваши нацики и все доремонтируют.
Сергей Гайдай отметил, что после увольнения Кременной он видит два варианта развития событий: продвижение ВСУ в направлении Старобельска, логистического центра Луганщины.
“Кто будет в Старобельске, тот будет контролировать всю логистику в Луганской области. Не останется почти ни одной дороги, по которой противник мог спокойно передвигаться”.
Другое возможное направление – Рубежное и Северодонецк, наступление там сможет разбить российскую группировку, которая круглосуточно наступает на Бахмут.
- Напомним, командир роты 112 бригады ТрО, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко отметил , что на линии столкновения круглосуточно продолжаются бои: ВСУ имеют преимущество в Луганской области, вскоре мы реализуем важный план.
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