Об этом Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, заявил в эфире белорусскому Белсату.

Он отметил, что военное руководство Кременной переместилось в другие населенные пункты. Все гражданские россияне, которых привезли для выполнения работ или оказания медицинской помощи, уже уехали в направлении РФ.

Работы по восстановлению, которые начали проводить оккупанты, сейчас "заморожены". Россияне утверждают: сейчас приедут ваши нацики и все доремонтируют.

Сергей Гайдай отметил, что после увольнения Кременной он видит два варианта развития событий: продвижение ВСУ в направлении Старобельска, логистического центра Луганщины.

“Кто будет в Старобельске, тот будет контролировать всю логистику в Луганской области. Не останется почти ни одной дороги, по которой противник мог спокойно передвигаться”.

Другое возможное направление – Рубежное и Северодонецк, наступление там сможет разбить российскую группировку, которая круглосуточно наступает на Бахмут.

Напомним, командир роты 112 бригады ТрО, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко отметил , что на линии столкновения круглосуточно продолжаются бои: ВСУ имеют преимущество в Луганской области, вскоре мы реализуем важный план.

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