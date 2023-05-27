Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Действующий глава ОВА Артем Лысогор ранее рассказывал о жителе Сватовщины, которого россияне повесили за проукраинскую позицию, в сети появилось фото трех казненных. На вопрос по этой ситуации Гайдай ответил: "Была такая информация, но, скорее всего, на тот момент фотография была постановка именно "МГБ ЛНР" (так называемое министерство государственной безопасности, - ред.) для запугивания местного населения и партизанского движения".

Экс-глава Луганщины подчеркнул, что сейчас в регионе партизанам становится все труднее работать.

"Чем больше неудач врага, чем больше они видят, что все приезжающие войска - подавляющее большинство - возвращаются в пакетах, это лишь их озлобляет. Они очень часто применяют коллективную ответственность, вот приезжают в деревню или какой-то город, забирают первых людей, которых там увидели, 10-15, и везут в Луганск. Потом их там пытают и не все возвращаются назад, доводят людей до самоубийства именно этим прессингом и физически, и психологически. Сейчас с этим жестче в Луганской области", - добавил Гайдай.

Кроме того, он рассказал о том, как рашисты в городе Счастье отрезали девушке голову за татуировку тризуба на шее: "Действительно пытки страшные, что мы там выясним потом после деоккупации - это будут очень страшные вещи".