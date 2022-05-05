English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Гайдай: 5 мая из Луганщины эвакуировали 40 человек, местные жители отказываются уезжать

Гайдай: 5 мая из Луганщины эвакуировали 40 человек, местные жители отказываются уезжать

5 мая, 2022 четверг
14:55
война с Россией

В течение 5 мая из Лисичанска, Северодонецка и Попаснянской общины в Днепр вывезли 40 человек

Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Уезжать - отказываются. Из Луганщины сегодня эвакуированы только 40 человек! Каждое утро один автобус из Лисичанска стабильно едет на Днепр полным, сегодня это 38 лисичан, одного человека подвезли из Северодонецка. Также удалось вывезти одного жителя из Попаснянской общины. В Северодонец безопасности сегодня не было", - заметил он.

Для оставшихся в Северодонецке, Лисичанске, некоторых пунктах Попаснянской и Горной общин, завезли резиногрузы. По всей Луганщине нет централизованного водоснабжения. Спасают ГСЧС и колодцы. На днях должны прибыть дополнительные цистерны для воды. К Рубежному и Попасному доступу нет.

  • 4 мая россияне 24 раза обстреляли Луганщину, в результате чего погибли три человека и повреждены по меньшей мере 23 дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Днепр
эвакуация
ДСНС
Попасна
Рубежное
Сергей Гайдай
Читайте также:
Лавров
2 мая, 2022 понедельник
Россия требует от Зеленского приказать военным прекратить сопротивление, – Лавров
Макрон Путін
3 мая, 2022 вторник
Путин два часа разговаривал с Макроном и заявил, что РФ открыта для диалога с Украиной
Придністров'я солдат
4 мая, 2022 среда
В разведке объяснили, зачем Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.23
    Покупка 31.23
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.85
    Продажа 33.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
5 мая
15:24
Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум об укреплении обороноспособности Украины
15:09
"Мы готовы и вы это знаете": Зеленский призвал ЕС срочно предоставить Украине статус кандидата по сокращенной процедуре
14:52
ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету
14:51
У Украины достаточно резервов для обеспечения украинцев продовольствием, - Минагрополитики
14:26
В один клик из любой страны: Зеленский инициировал запуск платформы United24 для сбора средств на поддержку Украины
14:22
Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный
14:19
В Киевской области без газа остаются села Мощун и Почепин
14:13
Эксклюзив
Уволен руководитель Запорожского госпиталя, коллектив больницы в шоке, - волонтер Корчинская
14:09
Присоединиться к восстановлению Ирпеня приехали около 120 архитекторов со всей Украины, – глава гумштаба Киевщины Кулеба
13:59
Обновлено
Укрзализныця обновила график опозданий поездов после обстрела россиянами железнодорожной инфраструктуры
13:56
Шарий задержан! Как его партия привела войну на Восток и Юг
13:54
Минкульт исключит пропагандистские российские книги из украинских библиотек
13:51
Экономика России выдержит удар нефтяного эмбарго ЕС при цене нефти выше $44 за баррель, – FT
13:45
Россияне нанесли ракетный удар по Лозовской общине на Харьковщине
13:35
На Запорожской ТЭС в результате российской оккупации закончился уголь, работу станции остановили
13:34
Анонс
В гостях у Еспресо новый музыкальный проект из Украины
13:27
Великобритания перестала признавать Московскую фондовую биржу и отменила налоговые льготы для новых инвесторов, - Reuters
13:21
Пограничников Сумщины усилили трофейным БМП-2
13:21
Украинская разведка обнародовала список оккупантов, которых РФ будет награждать отличиями для ветеранов Второй мировой
13:15
У Путина заявили, что 9 мая "парада Победы" во временно оккупированных Донецке и Луганске не будет
13:14
Украинцы подали 135 тыс. сообщений о поврежденном или разрушенном жилье
12:59
Эксклюзив
В результате обстрела россиянами города Пологи погибла женщина, - Запорожская ОВА
12:51
45 млн фунтов стерлингов: правительство Великобритании готовит помощь для Украины
12:50
Возглавила оккупационный отдел образования и склоняла педагогов обучать детей по российской программе: директорке колледжа Мелитополя объявили подозрение
12:46
Оккупанты обстреляли Салтовку, Северную Салтовку и поселок Жуковского из артиллерии и ракетных систем, - Харьковская ОВА
12:14
"Русский корабель, иди нах@й": украинская компания разработала мобильное приложение, показывающее актуальные потери врага
12:12
Эксклюзив
Суд в Испании должен рассмотреть запрос об экстрадиции Шария в Украину, - адвокат Полозов
12:08
В Донецкой области россияне обстреляли 12 населенных пунктов за сутки и повредили по меньшей мере 35 гражданских объектов
12:05
Эксклюзив
нефть
Словакия становится заложником энергетической игры венгерского правительства, - эксперт по международной энергетике Гончар
12:03
Порошенко
Президент Европейской народной партии пригласил Петра Порошенко принять участие в конгрессе ЕНП
11:47
Из Киевского водохранилища достали сбитый вертолет оккупантов
11:40
Возгорание сухостоя в Чернобыльской зоне отчуждения локализовано, - ГСЧС
11:38
Эксклюзив
Изюм на Харьковщине – это вторая Чернобаевка: большое российское сражение за Донбасс захлебнулось, - военный эксперт Коваленко
11:37
Укрзализныця назначила дополнительные пригородные поезда с 7 мая
11:28
Россияне всю ночь бомбили город и область: за сутки на Николаевщине ранены не менее 15 человек
11:22
"Из-за непростого экономического положения": российский автозавод, на котором BMW собирал авто, выделит сотрудникам огороды под картофель
11:19
За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 24,7 тыс. военных, 1092 танка, 312 БПЛА и 196 самолетов, - Генштаб ВСУ
11:00
В Донецкой области россияне обстреляли Святогорскую лавру: ранены семь гражданских
11:00
Обновлено
Оккупанты ночью обстреляли ракетами жилые районы Краматорска, 6 раненых
10:53
На Днепропетровщину переехало 2 завода, швейное производство и сеть кофеен из Донецкой и Луганской областей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV