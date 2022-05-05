Гайдай: 5 мая из Луганщины эвакуировали 40 человек, местные жители отказываются уезжать
В течение 5 мая из Лисичанска, Северодонецка и Попаснянской общины в Днепр вывезли 40 человек
Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Уезжать - отказываются. Из Луганщины сегодня эвакуированы только 40 человек! Каждое утро один автобус из Лисичанска стабильно едет на Днепр полным, сегодня это 38 лисичан, одного человека подвезли из Северодонецка. Также удалось вывезти одного жителя из Попаснянской общины. В Северодонец безопасности сегодня не было", - заметил он.
Для оставшихся в Северодонецке, Лисичанске, некоторых пунктах Попаснянской и Горной общин, завезли резиногрузы. По всей Луганщине нет централизованного водоснабжения. Спасают ГСЧС и колодцы. На днях должны прибыть дополнительные цистерны для воды. К Рубежному и Попасному доступу нет.
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