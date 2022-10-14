Гайдай: 27 россиян сложили оружие и покинули позиции у Кременной

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в telegram.

"Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД – г. Клинцы, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной Луганской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "после собеседований с элементами прессинга", 22 из них были арестованы и взяты под стражу, а 5 вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать.

Генштаб во вторник, 11 октября, сообщил, что в России продолжаются бунты среди мобилизованных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb