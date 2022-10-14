Гайдай: 27 россиян сложили оружие и покинули позиции у Кременной
За двое суток, 11-12 октября, передовые позиции покинули 27 вражеских военнослужащих, сложивших оружие и отказавшихся выполнять приказы своего командования
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в telegram.
"Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД – г. Клинцы, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной Луганской области", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что "после собеседований с элементами прессинга", 22 из них были арестованы и взяты под стражу, а 5 вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать.
- Генштаб во вторник, 11 октября, сообщил, что в России продолжаются бунты среди мобилизованных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное