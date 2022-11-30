Гауляйтеры поделили между собой сферы влияния на оккупированной территории Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
Бизнес на оккупированной части Запорожской области поделили между собой группы гауляйтеров – кто-то ввозит продукты, кто-то – горючее, а кто-то контролирует вывоз зерна
Об этом в эфире Еспресо заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Гауляйтеры поделили между собой сферы влияния – какая-то группа взялась и полностью контролирует ввоз продуктов и никто не может больше этим заниматься. Какая-то группа гауляйтеров полностью контролирует ввоз топлива на оккупированную часть Запорожской области, другая – вывоз зерна. Так все разбито по группам влияния", – отметил Федоров.
По его словам, рыночных отношений на оккупированной части области нет.
"Все это поделено и сейчас это закрытые касты, которые могут только между собой спорить и делить. Как пример, сегодня из Запорожья в Мелитополь россияне не пропускают ни продукты, ни лекарства, чтобы на их закрытом рынке не было даже гуманитарной помощи", - подытожил городской голова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное