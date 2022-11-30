Гауляйтеры поделили между собой сферы влияния на оккупированной территории Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом в эфире Еспресо заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Гауляйтеры поделили между собой сферы влияния – какая-то группа взялась и полностью контролирует ввоз продуктов и никто не может больше этим заниматься. Какая-то группа гауляйтеров полностью контролирует ввоз топлива на оккупированную часть Запорожской области, другая – вывоз зерна. Так все разбито по группам влияния", – отметил Федоров.

По его словам, рыночных отношений на оккупированной части области нет.

"Все это поделено и сейчас это закрытые касты, которые могут только между собой спорить и делить. Как пример, сегодня из Запорожья в Мелитополь россияне не пропускают ни продукты, ни лекарства, чтобы на их закрытом рынке не было даже гуманитарной помощи", - подытожил городской голова.