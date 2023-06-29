Гауляйтера Запорожья Балицкого заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно материалам СБУ, Балицкий одним из первых поддержал оккупантов, за что получил "должность" .

"После назначения на "должность" Балицкий сразу приступил к выполнению указаний Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. По данным следствия, коллаборант занимался организацией местного псевдореферендума по присоединению Запорожской области к России", - рассказали в спецслужбе.

Именно он стоял за незаконным созданием так называемых избиркомов и фальсификации результатов "голосования" в пользу РФ.

"После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации. Затем, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России ", – напомнили в СБУ.

Балицкого осудили по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Суд дал ему 15 лет с конфискацией имущества, но поскольку пособник оккупантов находится на неподконтрольной территории, его осудили заочно.