Гауляйтера Херсонщины Сальдо подозревают в отдаче приказа пытать гражданских
Гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо и участникам так называемой государственной службы безопасности Херсонской области заочно сообщили о подозрении в пытках гражданских, госизмене и ряде других правонарушений
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура .
По данным следствия, для сохранения нелегитимной власти и поддержки ее силовым путем Сальдо на миллионы рублей финансировал НЗФ "ГСБ Херсонской области". С помощью этого вооруженного формирования оккупационный председатель оказывал давление на местное население.
"Одним из задокументированных фактов является отдача приказа оккупационным председателем о задержании и пытках предпринимателя, чтобы заставить его перерегистрировать бизнес по российскому законодательству", - говорится в сообщении.
Правоохранители идентифицировали представителей НЗФ – двух "оперуполномоченных" и четырех так называемых начальников отделов, среди которых гражданин РФ, обеспечивавший финансовые операции и осуществлявший контроль и распределение выделенных Россией денег для вооруженного формирования. Отмечается, что они разыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационных властей, других гражданских лиц.
"Людей держали в бесчеловечных условиях, к ним применялось психологическое и физическое насилие, пытки электрическим током", - добавили в прокуратуре.
Херсонская облпрокуратура сообщила, что оккупационному председателю заочно сообщено о подозрении в финансировании не предусмотренного законом вооруженного формирования, отдаче приказа о жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.438 УК Украины).
Действия четырех участников квалифицированы как госизмена, участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании, жестокое обращение с гражданским населением и совершение других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч .1 ст.438 УК Украины).
Так называемому главному финансисту инкриминировано участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании (ч. 2 ст. 260 УК Украины). И еще одному – жестокое обращение с гражданским населением и совершение других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- В Херсонской области будут судить трех местных жителей по факту коллаборационизма, которые во время временной оккупации региона заняли должности "председателей общин".
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