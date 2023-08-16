Гауляйтер Запорожской области Балицкий хочет "национализировать" украинские предприятия
Евгений Балицкий, гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области, презентовал "программу развития региона", основанную на захвате украинских предприятий
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона", - говорится в материале.
Российские захватчики утверждают, что программа базируется на "государственно-частном партнерстве". Однако на самом деле это означает захват украинских предприятий, которые враг присвоит и передаст подставным лицам, пишет ведомство.
В Сопротивлении предполагают, что если речь идет о промышленности, то дальше решители будут грабить предприятия и вывозить активы в Россию. Если же о ресурсах или фермерских хозяйствах, то происходит обогащение за счет украинской земли.
Что известно о Балицком
9 мая 2022 года россияне "назначили" эксрегионала Балицкого псевдогубернатором Запорожской области. А 8 августа в Запорожье гауляйтер кафиров Балыцкий распорядился подготовить псевдореферендум о присоединении к РФ.
20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
Впоследствии российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
24 апреля 2023 депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко заявил , что коллаборант Евгений Балицкий, который является псевдогубернатором, взял на себя обязательство до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на оккупированной части Запорожской области.
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