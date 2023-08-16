Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона", - говорится в материале.

Российские захватчики утверждают, что программа базируется на "государственно-частном партнерстве". Однако на самом деле это означает захват украинских предприятий, которые враг присвоит и передаст подставным лицам, пишет ведомство.

В Сопротивлении предполагают, что если речь идет о промышленности, то дальше решители будут грабить предприятия и вывозить активы в Россию. Если же о ресурсах или фермерских хозяйствах, то происходит обогащение за счет украинской земли.

Что известно о Балицком

9 мая 2022 года россияне "назначили" эксрегионала Балицкого псевдогубернатором Запорожской области. А 8 августа в Запорожье гауляйтер кафиров Балыцкий распорядился подготовить псевдореферендум о присоединении к РФ.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.

Впоследствии российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

24 апреля 2023 депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко заявил , что коллаборант Евгений Балицкий, который является псевдогубернатором, взял на себя обязательство до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на оккупированной части Запорожской области.